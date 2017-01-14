Aboubakar'ın cezalı olduğu olduğu ortaya çıktı

Afrika Uluslar Kupası bu gece oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Günün ilk maçı, turnuvanın ev sahibi olan Gabon ile Gine-Bissau, ikincisi ise Kamerun ile Burkina Faso arasında oynanacak.

40 bin kişi kapasiteli Stade d'Angondje'da oynanacak maçlar öncesinde Kamerun cephesi bir son dakika gelişmesiyle sarsıldı. Teknik direktör Hugo Broos'un turnuva için belirlediği kadroda yer alan ve ilk maça ilk 11'de başlaması beklenen Vincent Aboubakar'ın, görev alamayacağı belirlendi.



Söylenti çıktı, yönetici doğruladı

Kamerun Milli Takımı basın sorumlusu Vincent De Paul Atangana'nın açıklaması, olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Kendisine Aboubakar'ın cezalı olduğu yönünde söylentiler çıkmaya başladığı iletilen yönetici, bu konuda yaptığı açıklamada bu söylentilerin doğruluğunu teyit etti.



Kart cezası ama detaylı bilgi yok

Beşiktaşlı futbolcunun milli takım formasıyla mücadele ettiği geçmiş yıllardan gelen, gördüğü kartlarla ilgili bir cezası bulunduğunun, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından kendilerine bildirildiğini belirtti. Ancak hangi maçlardaki kartlar ve ne tür bir ceza olduğu yönünde detaylı bir bilgi vermedi.