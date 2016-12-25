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Aboubakar'dan gol sevinci açıklaması

ABOUBAKAR'DAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Gaziantepspor karşısındaki galibiyet golünü atan Vincent Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Kamerunlu yıldız maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

''Maçın adamı seçtikleri için medya mensuplarına, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Devre arasına galibiyetle girmek önemliydi. Şimdi ailelerimizle huzurlu bir yeni yıl kutlayacağız. Gol sevincimde içimden gelen doğaçlama bir hareket yaptım ve bu sevinç ortaya çıktı.''

''Hayatta olduğu gibi futbolda da inişler çıkışlar var. Buradaki ilk sezonum. Adapte olmam biraz zaman aldı. İyi bir ilk yarı geçti. Ligin ikinci sırasındayız.''

HT Gazete
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