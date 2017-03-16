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Aboubakar'a kırmızı kart çıktı

ABOUBAKAR'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Aboubakar, gol attığı Olymapiakos karşılaşmasında rakibine kafa attığı için oyundan atıldı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile 1-1’in rövanşında karşılaşan Beşiktaş, 39. dakikada 2-1 öndeyken 10 kişi kaldı! Maçın ilk golünü atan ve son haftalarda siyah-beyazlıların en formda ismi olan Kamerunlu oyuncu, 39. dakikada orta sahada rakibine topsuz alanda kafayla vurduğu için oyundan atıldı.

Orta hakemin görmediği pozisyonda sonrasında Olympiakos yedek kulübesi itiraz için ayaklanırken, yan hakem de pozisyonu Martin Oliver’a söylemesiyle kırmızı kart çıktı!

Televizyon başında izleyenlerin neden kırmızı kart çıktığını ilk olarak anlayamazken ardından yayıncı kuruluşun pozisyonu ekrana getirmesiyle Aboubakar’ın topsuz alanda rakibine kafa attığı görüldü.

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