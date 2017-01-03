Aboubakar 3 kritik maçta yok !

Tüm kulüplerin korkulu rüyası Afrika Uluslar Kupası'nda son takımın kadrosu da belli oldu. Bu turnuvayı Mısır'dan (7) sonra en çok kazanan (4) ülke olan ve bu seneki organizasyonun da favorileri arasında yer alan Kamerun Milli Takımı'nda 26 kişilik liste açıklandı.

Trabzonspor'un eski hocası olan Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Hugo Broos, futbol hayatlarını Türkiye'de sürdüren iki ismi de Gabon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev turnuvaya çağırdı. 14 Ocak'ta başlayacak Afrika'nın en büyük futbol organizasyonu, 5 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

Aboubakar: Osmanlı, Alanya, Konya'da yok

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar en az iki maç kaçıracak. Ülkesinin grup aşamasında elenmesi durumunda, Osmanlı ve Alanya maçlarında siyah-beyazlı formadan uzak kalacak. Ancak Kamerun sadece ikinci tura çıksa bile 24 yaşındaki forvet Konya maçında da olmayacak.

Chedjou: Konya, Karabük, Akhisar'da yok

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ancak kontratı henüz feshedilmeyen Aurelien Chedjou da sağrı-kırmızılı ekipten bir süre uzak kalacak. Devre arasında başka bir takıma transfer olmaması durumunda deneyimli savunmacı Galatasaray'ın Konya ve Karabük maçlarında kesin olmayacak, Kamerun'un ikinci tura çıkmasıyla Akhisar karşılaşmasını da kaçıracak.

KALECİLER: Andre Ako (Ajax), Fabrice Ondoa (Sevilla), Jules Goda (Ajaccio), Georges Mbokwe (Coton).

DEFANS: Nicolas Nkoulou (Lyon), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Ambrose Oyongo (Impact Montreal), Mohamed Djeitei (Tarragona), Henri Bedimo (Marsilya), Fai Collins (Standard Liege), Michael Ngadjui (Slavia Prague), Adolphe Teikeu (Sochaux), Jonathan Ngwem (Progresso), Ernest Mabouka (Zilina)

ORTA SAHA: Franck Kom (ES Sahel), Sebastien Siani (Ostend), Franck Boya (Apejes), Amadou Ibrahim (Lille).

FORVET: Vincent Aboubakar (Beşiktas), Benjamin Moukandjo (Lorient), Jacques Zoua (Kaiserslautern), Edgar Salli (St. Gallen), Anatole Abang (New York Red Bulls), Clinton Njie (Marsilya), Robert Tambe (Spartak Trnava), Christian Bassogog (Aalborg).