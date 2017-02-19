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Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık sürprizi

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN BAŞKANLIK SÜRPRİZİ

Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk oldu.

Tudor 4 hoca adayımdan biriydi

Sarı-Kırmızılılar'ın İgor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, "Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence İgor Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım" ifadelerini kullandı. 

Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'i reddettim

Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.

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