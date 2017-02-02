Abdullah Avcı'dan Adebayor itirafı

“10 saatlik transfer... Sokol’un ayrılma durumu olunca, Başkan “Adebayor’u ister misin?” diye sordu. Yetişir mi diye düşündüm. Halbuki anlaşmışlar, onayımı beklemişler”

“Geçen sezon Emre geldiğinde de ‘Takımı bozar’ diyenler vardı. Nasıl güç ve tecrübe kattığı ortada. Adebayor da böyle... Takımı bozmaz, aksine kalite katar. Beni çok heyecanlandırdı”



“İlk idmanına çıktı, durumunu gördüm. Ara vermenin bir özlemi var. İstekli ve hırslı. Togo’da da 3 maçta oynamıştı, gayet hazır. Galatasaray maçında mutlaka Adebayor’u oynatacağım”



Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda transferle ilgili konuştu... İşte başarılı teknik adamın açıklamaları...



‘İş çok çabuk bitti’



“Adebayor 10 saatlik bir transfer. 1-0 kazandığımız Bursa maçından sonra gelişmeler yaşandı. Cikalleshi için Legia Varşova 1 milyon Euro teklif edince, ‘gitsin’ dedim. Çünkü kulüpçü bir hocayım ve iyi bir teklif vardı. Gerçi sonrasında sıkıntılar yaşandı, Akhisar ile anlaştı ama sonuçta forvette boşluk oluştu. Başkan da bana “Adebayor’u ister misin?” diye sordu. Son gün yetişir mi, olur mu diye düşündüm. Halbuki çoktan anlaşmışlar, onayımı beklemişler. Sağlık kontrolünden fotoğrafını yolladıklarında inanamadım. İş çok çabuk bitti”



‘Onu herkes biliyor’



“Emre Belözoğlu geçen sezon geldiğinde ‘Takımı ve sistemi bozar’ diyenler vardı. Neler yaptığı ortada. Saha içinde üst düzey katkı sağladı. Oyunun gelişmesine yardımcı oldu. Takıma güç ve tecrübe kazandırdı. İşte Emmanuel Adebayor da böyle bir transfer. Takımı bozmaz, aksine inanılmaz bir kalite katar. Kariyerini, oynadığı kulüpleri herkes biliyor. Açıkçası beni çok heyecanlandırıyor”



‘Saidou’yu Afrika’ya gönderdim’



“Afrika Kupası’na scout gönderen tek hoca benim. Galatasaraylı eski orta saha Saidou bizimle. Onu yolladım. Adebayor’u 3 maçta canlı izledi. Kulüp düzeyinde bir süredir futbol oynamadığı için zaten Togo Milli Takımı’nda çok önceden çalışmalara başlamış. İlk antrenmanına çıktı, durumunu bizzat gördüm. Gayet hazır. Biz de bu oyunu oynadığımız için net şekilde anladım, futbola ara vermenin yarattığı bir özlemi var. İstekli ve hırslı.”



‘İlk 11 olur mu bilemem’



“Saidou Fransızca bildiği için Adebayor ile burada o ilgilenilecek. Uyum sorununu kısa sürede aşmasını bekliyorum. Kalitesini daha ilk idmanda yansıttığını söyleyebilirim. Fizik durumundan şimdilik memnunum. Hafta sonunda oynayacağımız Türkiye Kupası’nda Galatasaray maçında Adebayor’u oynatacağım. İlk 11 olur veya sonradan girer bilmiyorum, ancak forma vereceğim. Bunu söyleyebilirim”



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