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Abdullah Avcı: Zirvede bitirmek önemliydi

ABDULLAH AVCI: ZİRVEDE BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ

Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Göztepe ile karşılaşan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun genelde kendi üstünlükleriyle geçtiğini ifade ederek, “Üstün olduğumuz dakikalarda golü bulduk. İkinci yarının ilk 15 dakikası daha farklı öne geçebilirdik, Göztepe de golü bulabilirdi” dedi.

2016'nın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Avcı, “Ligi ve kupayı namağlup ve zirvede tamamlamak önemliydi. Harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık. Göztepe'nin başında kardeşim gibi sevdiğim bir teknik direktörleri var. Onlara da canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkemiz adına daha güzel geçer” diye konuştu.

AMK Gazetesi
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