ANA SAYFA
Abdullah Avcı sürprizi !

ABDULLAH AVCI SÜRPRİZİ !

Galatasaray, Abdullah Avcı'yı istedi, kulübünden onay çıkmadı...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Riekerink'in yerine teknik direktör arayan Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Avcı seçeneğini de zorladığı bildirildi. Başakşehir'le oynanan kupa maçından sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Senden sezon sonunda Abdullah hocayı isteyeceğim" dediği belirtilirken iki taraf da iddialar karşısında sessizliğini korudu.

Özbek'in ise Avcı için yeni bir hamle daha yaptığı ve Gümüşdağ'a, "Abdullah hoca sezonu tamamlasın. Ama biz de izin verirseniz gelecek sezon kendisiyle çalışacağımızı açıklayalım. Size de tazminat ödeyelim" mesajını gönderdi. Gümüşdağ ise, "Şampiyonluğa giderken böyle bir izin vermemiz söz konusu değil" diyerek konuyu kapattı.

Fotomaç

136
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte yeni 10 numara !'Rodrigues'i oynat' talimatı !Abdullah Avcı sürprizi !
''Kimse benimle konuşmadı''Bundesliga'da haftanın futbolcusu Hamit Altıntop !Sergen Yalçın başarısının sırrını açıkladı !
''Benim karakterimi kimse satın alamaz''''Böyle giderse başkanlığa aday olurum''Podolski'ye pastırmalı gönderme
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS