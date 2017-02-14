Abdullah Avcı sürprizi !

Riekerink'in yerine teknik direktör arayan Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Avcı seçeneğini de zorladığı bildirildi. Başakşehir'le oynanan kupa maçından sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Senden sezon sonunda Abdullah hocayı isteyeceğim" dediği belirtilirken iki taraf da iddialar karşısında sessizliğini korudu.

Özbek'in ise Avcı için yeni bir hamle daha yaptığı ve Gümüşdağ'a, "Abdullah hoca sezonu tamamlasın. Ama biz de izin verirseniz gelecek sezon kendisiyle çalışacağımızı açıklayalım. Size de tazminat ödeyelim" mesajını gönderdi. Gümüşdağ ise, "Şampiyonluğa giderken böyle bir izin vermemiz söz konusu değil" diyerek konuyu kapattı.



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