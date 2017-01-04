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Abdullah Avcı, istediği transferi açıkladı

ABDULLAH AVCI, İSTEDİĞİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında takıma katılmasını istediği oyuncuyu açıkladı.

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Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Spor'da transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Egemen Korkmaz transferi ile ilgili konuşan Avcı, "Egemen A Milli Takım'dan da oyuncum benim. Bugünün futbolunda sol ayaklı stoper değerli. Egemen'in de olması rekabet, kazanma ruhu da yüksek, umarım bizimle birlikte olacak" dedi.
 
Kasımpaşa'dan Tunay Torun'u istediğini de belirten başarılı teknik adam, "Tunay Torun Milli Takım'dan oyuncum. Değerli bir oyuncu. Gönlüm ister transferini. Ama Kasımpaşa'nın oyuncusu. Transfer kulüpler arasında olur, ama ben isterim olmasını" ifadelerini kullandı.
 
Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Tunay, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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