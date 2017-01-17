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Abdoulaye Ba ayrıldığı açıkladı

ABDOULAYE BA AYRILDIĞI AÇIKLADI

Porto'nun sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Abdoulaye Ba, kulübüne geri döndüğünü açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in çiçeği burnun ekibi Aytemiz Alanyaspor'da teknik adam Hüseyin Kalpar'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti.

Portekiz Ligi ekibi Porto'nun sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Abdoulaye Ba, kulübüne geri döndüğünü açıkladı. Stoper oyuncusu bundan 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giymişti.
 
'GURUR DUYUYORUM'
 
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran 26 yaşındaki oyuncu, "Bugün benim için üzücü bir gün. Çünkü artık Alanyaspor oyuncusu değilim. Sadece 5 ay kaldığım Alanya'da harika deneyimler elde ettim. Buradaki insanlar ve beni destekleyen taraftarlar her zaman kalbimde olacak. Belki bir gün tekrar buluşuruz. Taraftarlarım, takım arkadaşlarım, teknik direktörüm ve tüm kulüp çalışanlarını kalbimde benimle beraber götürüyorum. 5 ay boyunca Alanyaspor'un bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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