ANA SAYFA
ABD'de Milli marş skandalı !

ABD'DE MİLLİ MARŞ SKANDALI !

ABD'de düzenlenen FED Cup turnuvasında Almanya milli marşı yerine Hitler ile özdeşleşen şarkı çalındı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD’de başkanlık seçimlerinden önce yaptığı ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalar ile gündeme gelen, büyük tepki çekmesine rağmen başkanlık koltuğuna oturmayı başaran Donald Trump, ülkesinde yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. ABD Tenis Birliği (The USTA) tarafından FED Cup’ta yaşananlar tartışma konusu oldu. Almanya Milli Takımı’nın maçından önce milli marş yerine Nazi döneminde Almanya’da Nazi lideri Adolf Hitler ile özdeşleşen ve ‘Almanya dünyadaki her şeyin üzerinde’ anlamında gelen ‘Deutschland, Deutschland uber alles’ şarkısının çalınması ortalığı karıştırdı. 

Alman tenisçi Andrea Petkovic, olay karşısında dehşete kapıldığını belirtirken “Bu hayatım boyunca yaşadığım en korkunç deneyimdi. 2017 yılında ABD’de böyle bir olayın yaşanabildiğine inanamıyorum. Bu utanç verici” dedi. Şarkının tepki çekmesi üzerine The USTA, hem Almanya Milli Takımı’ndan hem de şarkıyı dinlemek zorunda kalan tüm seyircilerden özür dilemek zorunda kaldı. The USTA, yaptığı yazılı açıklamada “Bu kasten yapılmış bir hareket değildir. Alman Milli Takımı’na yapılan saygısızlık bir sonraki maçta düzeltilecek ve doğru milli marş çalınacaktır” ifadelerini kullanarak gönül almaya çalıştı.

Bu yaşananlar akıllara Türkiye’de de lider olarak benimsedikleri kişilerin peşinden gitmek için aşırıya kaçan hareketlerde bulunan insanları getirdi. Lider olarak benimsedikleri insanların bile arkasında duramayacağı hareketlerde bulunan ülkemizdeki ‘Kraldan çok kralcıların’ tek farkı özür dileme mekanizmasının bulunmaması…

AMK Gazetesi
43
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Konyaspor - Antalyaspor maçı öncesi gerginlikABD'de Milli marş skandalı !Fab Melo evinde ölü bulundu
Quaresma sosyal medyayı salladı !Arda Turan: Pişman değilim !Tosic'e rekor ceza
Van Persie'den Wenger'e ağır sözler !İşte 3 büyüklerde forma giyen futbolcuların yeni takımlarıIgor Tudor bombası ! Resmi açıklama geldi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS