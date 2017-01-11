ANA SAYFA
Aatif'tan Antalyaspor'a ret !

AATİF'TAN ANTALYASPOR'A RET !

Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalyaspor, Aatif'a F.Bahçe'de kazandığı 1.5 milyon euroyu teklif etti. Ancak Faslı oyuncunun bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.

Faslı oyuncu, Trabzonspor’a gitmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.
 
Dün kampa giden Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.
 
Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’de kazandığı 1.5 milyon euroyu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi. 
 
(Fanatik)

79
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Aatif'tan Antalyaspor'a ret !Lasme geri mi dönüyor ?Ahmet Çalık transferinde flaş gelişme !
Ersun Yanal yeni transferi açıkladı !Kayserispor'a transfer yasağı !Rodrigues GS TV'ye konuştu
Karavaeyev'den çarpıcı itiraflar !Dünya Kupası kararına ilk tepki İspanya'danMoussa Sow kardan adam yaparsa
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS