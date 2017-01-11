Aatif'tan Antalyaspor'a ret !

Antalyaspor, Aatif'a F.Bahçe'de kazandığı 1.5 milyon euroyu teklif etti. Ancak Faslı oyuncunun bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.

Faslı oyuncu, Trabzonspor’a gitmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.



Dün kampa giden Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.



Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’de kazandığı 1.5 milyon euroyu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.



(Fanatik)