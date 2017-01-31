Aatif yönetimden haber bekliyor

Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye yapması bekleniyor. Advocaat, yönetimle yaptığı görüşmede transfer yapılmazsa Aatif’in takımda tutulmasını istedi.
Bu nedenle tecrübeli oyuncu, son ana kadar bekleyecek. Fenerbahçe transfer yaparsa, Aatif hemen Konya’ya imza atacak. Aksi takdirde, her fırsatta mutlu olduğunu açıkladığı Sarı- Lacivertliler ile sezonu tamamlayacak.
Fanatik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS