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Aatıf Mehmet Ekici transferine taş koydu

AATIF MEHMET EKİCİ TRANSFERİNE TAŞ KOYDU

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferine Aatıf Chahechouhe taş koydu.

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Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, takasla sonuçlandırmak istediği transfer için yeni çözüm yolları arıyor.

Lig TV’nin haberine göre, Mehmet Ekici’yle takası planlanan Aatif Chahechouhe gitmek için öne sürdüğü bir dizi istekte diretiyor. Faslı futbolcu özellikle Fenerbahçe’den gitmek için tüm sezon alacaklarını istiyor. Aatıf’ın bu ısrarı üzerine Fenerbahçe, takas yerine para formülünü de gündemine alabilecek.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Transfer döneminin en çok merak edilen sorusu Mehmet Ekici konusunda, Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe ve Beşiktaş’la görüşmeleri sürüyor.

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici’de siyah beyazlı yönetimin Trabzonspor’a sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimin devre arasında Mehmet Ekici’ye imza attırıp 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Trabzonspor’a kiralayabileceği öğrenildi.

Orta saha rotasyonunda birçok oyuncusu bulunan Beşiktaş’ın Trabzonspor’a kiralama teklifini aktardığı ifade edilirken Olcay Şahan’ın da kiralık olarak transferi konusunda herhangi bir pürüz olmadığı kaydedildi.

LigTV
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