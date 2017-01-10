ANA SAYFA
Aatıf Chahechouhe kampa katıldı

AATIF CHAHECHOUHE KAMPA KATILDI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechouhe kampa katıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mehmet Ekici transferi için yönetimin 'Ya Trabzonspor'a gidersin, ya da kadro dışı kalırsın' dediği Aatıf Chahechoue, Fenerbahçe kampının bitimine son 2 gün kala, Antalya'da takıma dahil oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı, ancak devre arasında Mehmet Ekici transferi için takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechoue, sarı-lacivertli takımın Antalya kampına katıldı. Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan idareciler, Faslı futbolcuyu da takasta kullanmak istemişti. Ancak Trabzon'a gitmeyi reddeden ve yönetime rest çeken Aatıf Chahechoue, bu gelişme üzerine devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Yönetimin, 'Ya Trabzon'a gidersin, ya da kadro dışı kalıp Dereağzı'nda çalışırsın' dediği Faslı futbolcu, bugün sürpriz bir şekilde Antalya kampına dahil oldu. Perşembe günü Antalya kampını noktalayacak olan Fenerbahçe'de, Aatıf Chahechoue'nun kampın bitimine 2 gün kala takıma dahil olması da kafalarda soru işareti bıraktı.

Ekici transferi yattı mı?

Aatıf Chahechoue'nun kamp kadrosuna dahil olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin bu futbolcuyla ikinci yarıda da yola devam edeceği konuşulurken, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transferinin ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

Fotomaç
115
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ahmet Çalık transferinde flaş gelişme !Ersun Yanal yeni transferi açıkladı !Kayserispor'a transfer yasağı !
Rodrigues GS TV'ye konuştuKaravaeyev'den çarpıcı itiraflar !Dünya Kupası kararına ilk tepki İspanya'dan
Moussa Sow kardan adam yaparsaFatih Terim'den sportif direktörlük devrimiAatıf Mehmet Ekici transferine taş koydu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS