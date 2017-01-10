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Aatif Antalyaspor'u da reddetti

AATİF ANTALYASPOR'U DA REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferine engel olan Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'dan gelen teklifi de reddetti.

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Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe krizi devam ediyor. Trabzonspor'un başarılı orta sahası Mehmet Ekici'yle her konuda anlaşan ancak Aatif'in Bordo Mavili ekibi gitmek istememesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de Faslı oyuncu bu kez de Antalyaspor'un teklifini reddetti. 

1,5 milyon bonservis verdiler

Antalyaspor'un Aatif için 1,5 milyon euro bonservis verdiği, Fenerbahçe'nin bunu kabul ettiği ancak Faslı oyuncunun Sarı Lacivetliler'den aldığı yüksek ücreti kayvbetmemek için Antalya'nın da teklifini reddettiği öğrenildi.  

Fanatik'in haberine göre; bu kararla birlikte Sarı Lacivertliler'in Antalya kampına da çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalması da kesinlik kazandı.

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