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A Milliler'in rakibi, Moldova

A MİLLİLER'İN RAKİBİ, MOLDOVA

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile hazırlık maçı yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı  takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya  gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.
 
Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de  bir maç oynayacak.
 
A Milli Takım, daha önce Moldova ile yaptığı 8 maçın 6'sından  galibiyetle ayrılırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, bu  müsabakalarda 18 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.

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