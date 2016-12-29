ANA SAYFA
508 milyon TL'lik proje !

508 MİLYON TL'LİK PROJE !

Galatasaray ve Emlak Konut GYO arasında imzalanan protokoller hakkında açıklama yayınlandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut GYO arasında imzalanan protokoller hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO)  ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol,  27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
 
Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
 
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

160
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Barcelona yeni hocası Rui VitoriaRiekerink: Utanç duyuyorumGalatasaray’a Brezilyalı stoper
Fenerbahçe'den transfer taarruzu508 milyon TL'lik proje !Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı
Fenerbahçe Onyekuru'yu listeye aldıAna Ivanovic'ten dünyayı şok eden kararGalatasaray'dan şok karar ! Yasin Öztekin...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS