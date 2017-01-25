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5 yıl daha Liverpool'da

5 YIL DAHA LİVERPOOL'DA

Liverpool, Brezilyalı yıldızı ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Coutinho ile uzun süreli  sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada kontrat detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınında  Coutinho'nun yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğu belirtildi. Brezilyalı  futbolcunun, haftalık 150 bin sterlinlik kazancıyla takımın en fazla maaş alan  futbolcusu olacağı da öne sürüldü.
 
Profesyonel kariyerine İtalya'nın Inter takımında başlayan Coutinho,  ülkesinin Vasco da Gama ve İspanya'nın Espanyol ekibine kiralandıktan sonra  2013'te 8,5 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.
 
Liverpool kariyerinde 163 maça çıkan Brezilyalı milli oyuncu Coutinho,  34 gol kaydetti.

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