4 büyükler transferde para saçtı

Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı.

Bu kulüpler, UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne uymaya çalışsa da iddialı kadrolar kurmak için zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.



Trabzonspor, 63 milyon 350 bin euro harcadı

Trabzonspor özellikle eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme geldi.



2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin euro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Geçen sezon transfer için 15 milyon 850 bin auro harcayan bordo-mavili kulübün bu sezonki harcamaları 13 milyon 480 bin euroda kaldı. Trabzonspor, bu dönemde 45 futbolcu alırken toplam 63 milyon 350 bin euroyu kasasından çıkardı.



Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon euroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon euro çıkardı.



Bordo-mavili kulübün, son 3 sezonda yaptığı harcamalar şöyle:

Sezon Oyuncu Bonservis (Euro) Kiralama

2016-2017

Hyun Suk Juk 750 bin

Matus Bero 2,5 milyon

Luis Ibanez 1,4 milyon

Castillo 3,63 milyon

Oganyi Onazi 3,5 milyon

Durica Bedelsiz

Sheidaev Bedelsiz

Emmanuel Mas 1,5 milyon

Joao Pereira Bedelsiz

Olcay Şahan 200 bin

Carl Medjani Bedelsiz

2015-2016

Dame N'Doye 3,15 milyon

Muhammet Demir 2,75 milyon

Okay Yokuşlu 2 milyon

Cavanda 1,75 milyon

Özer Hurmacı 1,5 milyon

Douglas Franco 1,5 milyon

Alper Uludağ 1 milyon

Güray Vural Bedelsiz

Serge Akakpo Bedelsiz

Esteban Alvarado Bedelsiz

Marko Marin Bedelsiz

Stephan Mbia 2,2 milyon imza parası

2014-2015

Majeed Waris 6 milyon

Oscar Cardozo 5 milyon

Sefa Yılmaz 3,5 milyon

Yatabare 2,5 milyon

Kevin Constant 2,5 milyon

İshak Doğan 2,35 milyon

Erkan Zengin 2,25 milyon

Aytaç Kara 2,1 milyon

Deniz Yılmaz 1,8 milyon

Mehmet Ekici 1,5 milyon

Serdar Gürler 1,3 milyon

Gökhan Karadeniz 900 bin

Musa Nizam 750 bin

Uğur Demirok 560 bin

Anıl Taşdemir 400 bin

Ferhat Yazgan 90 bin

Kurtuluş Yurt 70 bin

Belkalem 450 bin

Serhat Çakmak bedelsiz

Salih Dursun bedelsiz

Fatih Atik bedelsiz

Turgut Doğan Şahin bedelsiz

Medjani bedelsiz

Galatasaray'ın harcamaları arttı



Ligde son şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşayan Galatasaray, bu sezon transfer harcamalarını artırdı.



2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin avro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin avroda kaldı. Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.



Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Tarık Çamdal'a 4 milyon 750 bin bonservis bedeli öderken, bu sezon da Serdar Aziz'in transferi için 4 milyon 500 bin avro para harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu transferi için toplamda 44 milyon 645 bin avro para verdi.Sezon Futbolcu Bonservis (Euro) Kiralama bedeli (Euro)

2016-2017

Serdar Aziz 4,5 milyon

Eren Derdiyok 4 milyon

Tolga Ciğerci 3 milyon

Luis Pedro Cavanda 1,8 milyon

Josue Pesqueira Bedelsiz

Garry Rodrigues 3,5 milyon

Ahmet Yılmaz Çalık 2,5 milyon

Nigel de Jong Bedelsiz

Kolbeinn Sigthorsson 700 bin

Emrah Başsan Bedelsiz

2015-2016

Bilal Kısa Bedelsiz

Lukas Podolski 2,5 milyon

Jem Paul Karacan Bedelsiz

Lionel Carole 1,5 milyon

Jose Rodriguez Bedelsiz

Cenk Gönen 600 bin

Jason Denayer 445 bin

Kevin Grosskreutz 1,5 milyon

Ryan Donk 2,5 milyon

Martin Linnes 2 milyon

2014-2015

Olcan Adın 4 milyon

Sinan Gümüş Bedelsiz

Kaan Baysal Bedelsiz

Sinan Bolat Bedelsiz

Yasin Öztekin 2,5 milyon

Goran Pandev Bedelsiz

Blerim Dzemaili 2,35 milyon

Tarık Çamdal 4,75 milyon

Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedelleri

Fenerbahçe, diğer kulüplere göre daha az futbolcu almasına rağmen ödediği yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 sezonda 20 futbolcuyu kadrosuna katıp 47 milyon 550 bin avroyu kulüplere ödedi.



Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda sadece Diego Ribas'ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.



Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon transfer politikasında büyük bir değişikliğe giderek hem yerli hem de yabancı oyunculara verdiği bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi. 2015-2016 sezonunda 8 milyon avro bonservis bedeliyle Josef de Souza'yı transfer eden Fenerbahçe; Simon Kjaer için 7 milyon 650 bin, Ozan Tufan için 7 milyon, Luis Nani için 6 milyon ve Robin Van Persie için de 5 milyon 500 bin avro ödedi. Geçen sezon transferde 41 milyon 550 bin avro harcayan ancak diğer kulüpler gibi UEFA Finansal Fair Play denetiminde olan ve sattığı kadar harcama yapabilen sarı-lacivertli kulüp, bu sezon bazı futbolcuları bedelsiz bir şekilde kadroya dahil etti. Toplamda 8 milyon avro harcama limiti olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 8 futbolcu içinde Martin Skrtel'in transferine 6 milyon bonservis ücreti harcadı.



Fenerbahçe'nin transfer ettiği futbolculardan 7'si için ödenen kiralama bedelleri kulüp tarafından açıklanmamıştı.



Sarı-lacivertli kulübün son 3 sezondaki transferleri için ödediği bonservis bedelleri şöyle:

Sezon Futbolcu Bonservis bedeli (Euro) Kiralama bedeli (Euro)

2016-2017

Aatıf Chahechouhe Bedelsiz

Fabiano Riberio Açıklanmadı

Gregory van der Wiel Açıklanmadı

Roman Neustaedter Bedelsiz

Martin Skrtel 6 milyon

İsmail Köybaşı Bedelsiz

Jeremain Lens Açıklanmadı

Moussa Sow Açıklanmadı

Oleksandr Karavaiev Açıklanmadı

2015-2016

Ozan Tufan 7 milyon

Volkan Şen 2,5 milyon

Lazar Markovic Açıklanmadı

Simon Kjaer 7,65 milyon

Fabiano Riberio Açıklanmadı

Şener Özbayraklı 1,5 milyon

Jose Fernandao 3,4 milyon

Abdoulaye Ba Açıklanmadı

Josef de Souza 8 milyon

Luis Nani 6 milyon

Robin van Persie 5,5 milyon

2014-2015

Diego Ribas Bedelsiz

Not: Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon 6 milyon euronun altındaki bonservis bedellerini KAP'a bildirmedi. Bu yüzden Şener Özbayraklı, Fernandao, Van Persie, Volkan Şen ve Skrtel'in bonservis bedelleri medyada yansıyan şekilde tabloda yer almıştır.



Beşiktaş, 3 sezonda 39 milyon 900 bin euro harcadı

Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha mütevazı davranarak bonservis veya kiralama bedeli için 39 milyon 900 bin euro para harcadı.



Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında UEFA tarafından yakından takip edilen kulüplerden biri olan ve yeni oyuncu transferinde sınırlamayı kabul eden siyah-beyazlı kulüp, son 3 sezonda 27 futbolcuyu renklerine bağladı. UEFA kriterleri gereğince sattığı oyuncu kadar transfer yapabilen Beşiktaş, bedelsiz oyuncuların yanı sıra kiralama sistemiyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan veya bedelsiz kiralama yöntemiyle birçok oyuncu almasına rağmen transferde harcama yapmak zorunda kaldı.



Başkan Fikret Orman yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 milyon 450 bin euro bonservis veya kiralama bedelini kasasından çıkaran siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016'da 13 milyon 950 bin euro ücret verdi. Beşiktaş, bu sezonki iki transfer döneminde de 11 milyon 500 bin euroyu kiralama ve bonservis bedeli olarak harcadı.



Siyah-beyazlı kulüp bu dönemde 34 milyon euro bonservis ücreti harcarken, 5 milyon 900 bin euroyu kiralama bedeli olarak kulüplere verdi.



Yüksek bonservis ücreti verilen futbolcular

Beşiktaş, bu 3 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödemek zorunda kaldı.



2014-2015 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Demba Ba için 6 milyon euro bonservis ücreti veren siyah-beyazlı kulüp, bu sezon başında West Ham United'a kiraladığı GökhanTöre için de 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.



Beşiktaş, bu sezonun devre arasında ise Matej Mitrovic için 4 milyon 200 bin euro bonservis ücreti vererek gündeme geldi.



Siyah-beyazlı kulübün 3 sezondaki harcamaları

Siyah-beyazlı kulübün, 3 sezonda bonservis ve kiralama ücreti olarak yaptığı harcamalar futbolculara göre şöyle:

Sezon Futbolcu Bonservis (euro) Kiralama ücreti (euro)

2016-17

Vincent Aboubakar 2,5 milyon

Anderson Talisca 2 milyon

Marcelo Guedes 2 milyon

Adriano Correia 600 bin

Matej Mitrovic 4,2 milyon

Atınç Nukan bedelsiz

Gökhan Gönül bedelsiz

Gökhan İnler bedelsiz

Ryan Babel bedelsiz

Caner Erkin bedelsiz

Oğuzhan Aydoğan 200 bin

2015-16

Denys Boyko 3,3 milyon

Luiz Rhodolfo 3,3 milyon

Jose Sosa 2 milyon

Andreas Beck 1,75 milyon

Aras Özbiliz 1,3 milyon

Ricardo Quaresma 1,2 milyon

Alexis Delgado 1,1 milyon

Dusko Tosic bedelsiz

Mario Gomez bedelsiz

Marcelo Guedes bedelsiz

2014-15

Demba Ba 6 milyon

Gökhan Töre 4,5 milyon

Jose Sosa 1,4 milyon

Ramon Motta 1,1 milyon

Alexander Milosevic 1 milyon

Tolgay Arslan 450 bin

Cenk Tosun -

Daniel Opare -