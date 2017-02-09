36 yaşında 7 milyon alacak !

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Quaresma'nın sözleşmesi camiayı ayağa kaldırdı.



Kimi Beşiktaşlı yöneticiler, Portekizli yıldızın sözleşmesinin son senesinde 7 milyon TL kazanacağından rahatsız.



Bilindiği gibi Quaresma Beşiktaş ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptı. Yıldız oyuncu son senesinde 1.75 milyon Euro alacak.