342 milyon lira hesaba geçti !

342 milyon liralık gelir sayesinde önce AktifBank’a olan 30 milyon euroluk borç kapatıldı, ardından ligdeki kritik süreç öncesi futbolcuların 3 milyon euroluk alacakları yatırıldı.

Galatasaray sonunda kasasını doldurdu. Yıllardır maddi olarak zor günler geçiren sarı-kırmızılı kulüp, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için Milli Emlak ile yaptığı protokolü referans göstererek, DenizBank ile anlaşma sağladı.

İki arazinin değerlendirilmesi için en az 508 milyon lira alması gereken sarı-kırmızılılar, bunu kırdırıp karşılığında DenizBank’tan 342 milyon lira aldı. DenizBank önceki gün itibariyle sarı-kırmızılara bu ödemeyi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, ilk icraat olarak ise AktifBank’taki 30 milyon euroluk borcunu kapattı. Galatasaray’da ikinci olarak ise futbolculara olan 3 milyon euro tutarındaki borçlar ödendi.

Galatasaray’da bu hamle ile beraber temlikler kaldırılacak ve kulüp rahata kavuşmuş olacak. Sarı-kırmızılıların bu operasyonla beraber yeni kredi için bankalarla da temasa geçeceği belirtildi. Ekonomik yönden uzun zamandır zor günler geçiren ve eli kolu bağlı olan Galatasaray’ın maddi sorunlarını ortadan kaldırmasıyla beraber Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni projeler için düğmeye bastığı da ifade edildi.

Cim-Bom’da diğer bir gelişme ise yine geçtiğimiz günlerde yeni tesislerin Kemerburgaz’a yapılması konusunda olmuş, sarı-kırmızılılar anlaşma sağlamıştı.

Başkan Dursun Özbek’in, DenizBank ile yapılan anlaşma ve yine Florya’nın Kemerburgaz’a taşınması konusunda bugünkü divan kurulunda bilgilendirme yapması bekleniyor. Bunun yanında, Başkan Özbek’in Türk Telekom Arena’nın yanında olması planlanan spor salonu projesini de divanda açıklayacağı ifade edildi.



Milliyet