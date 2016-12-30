300 Milyon Euro'yu reddetti

Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bonservisine Çin takımından yapılan 300 milyon euroluk teklifi reddettiklerini söyledi.



Dubai'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ronaldo'nun menajeri Mendes, futbolcusuna astronomik bir transfer teklifi geldiğini belirterek, "Adını veremeyeceğim bir Çin kulübü, Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e 300 milyon euro önerdi. Ronaldo'ya ise primlerle birlikte senelik 100 milyon euronun üzerinde teklifte bulundu." diye konuştu.



Teklifi düşünmeden reddettiklerini vurgulayan Mendes, "Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve Çin'e gitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Mendes, Çin'in futbolda büyüyen bir endüstri haline geldiğini belirterek, "Çin piyasaya çok hızlı girdi. Birçok futbolcu alabilirler ama Ronaldo, bunlar arasında yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Son olarak Çin kulübü Shanghai Shenhua, Arjantinli 32 yaşındaki futbolcu Carlos Tevez'e iki sezon için 84 milyon dolar maaş vererek kadrosuna katmıştı. Böylece Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcusu konumuna gelmişti.