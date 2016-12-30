ANA SAYFA
300 Milyon Euro'yu reddetti

300 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Cristiano Ronaldo, 300 Milyon Euro'luk transfer teklifini reddetti...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bonservisine Çin takımından yapılan 300 milyon euroluk teklifi reddettiklerini söyledi.

Dubai'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ronaldo'nun menajeri  Mendes, futbolcusuna astronomik bir transfer teklifi geldiğini belirterek, "Adını  veremeyeceğim bir Çin kulübü, Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e 300  milyon euro önerdi. Ronaldo'ya ise primlerle birlikte senelik 100 milyon euronun  üzerinde teklifte bulundu." diye konuştu.
 
Teklifi düşünmeden reddettiklerini vurgulayan Mendes, "Para her şey  değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve  Çin'e gitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.
 
Mendes, Çin'in futbolda büyüyen bir endüstri haline geldiğini  belirterek, "Çin piyasaya çok hızlı girdi. Birçok futbolcu alabilirler ama  Ronaldo, bunlar arasında yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Son olarak Çin kulübü Shanghai Shenhua, Arjantinli 32 yaşındaki  futbolcu Carlos Tevez'e iki sezon için 84 milyon dolar maaş vererek kadrosuna  katmıştı. Böylece Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcusu  konumuna gelmişti.

84
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Messi türünün tek örneği''Fabio Bilica sahalara döndüLens'e karşılık Emenike & Wiel
300 Milyon Euro'yu reddettiFenerbahçe için kritik transfer !Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrılıyor
Samuel Eto'o Galatasaray'a 'evet' dedi !Galatasaray'a Vidal müjdesi !Arda Turan sinema kapattı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS