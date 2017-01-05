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''3 ya da 4 oyuncu alacağız''

''3 YA DA 4 OYUNCU ALACAĞIZ''

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün hazırlıklarına Manavgat'ta başladı.

Yeşil-beyazlı ekip Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2'i pas çalışması yaptı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin tüm olumsuzlukların geride kaldığı bir yıl olmasını temenni etti.

Antalya'da ilk antrenmana başladıklarını belirten Hamzaoğlu, "Bugün Antalya kampımızın ilk günü. Bazı arkadaşlarımız sakatlıkları dolayısıyla aramızda yoklar. Serdar, Furkan ve Bilal. Onun dışında Sivok salonda çalışıyor. Şamil ve İsmail ise bugün burada ayrı çalıştı. Yarın belki aramıza katılabilirler." dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. En doğru kararı vermek zorundayız. Devre arası transferinde, transfer yapmış olmak için yapamayız. Bu yüzden daha dikkatli, ince eleyip sık dokuyup, en uygun şekilde oyuncu almaya çalışacağız. Görüşmelerimiz var, sürüyor bu konuda ama isim veremeyiz. Transferde 3 ya da 4 oyuncu alacağız. Sayı olarak oldukça fazla sakatımız var. Orta saha, bek mevkilerinin yanı sıra, hem forvet hem kanat oynayabilen özellikte bir oyuncu bakıyoruz. Onun dışında takımımızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız olabilir. Gelen teklifleri değerlendiririz."

Hamzaoğlu, 8 Ocak'ta bir hazırlık maçı yapacaklarını, 9 Ocak'ta ise ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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