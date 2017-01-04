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3 Süper Lig ekibi Yasin'in peşine düştü

3 SÜPER LİG EKİBİ YASİN'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

G.Saray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin için Süper Lig ekipleri sıraya girdi.

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Ligde kaydettiği 7 golle Cim Bom'un en skorer ismi konumunda bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi.

Özellikle Bursaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor kulüplerinin, Yasin'i renklerine bağlamak için menajerler vasıtasıyla haber gönderdiği öğrenildi. Ancak şu an için hiçbir kulüp Galatasaray'a bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu nedenle yönetimin Yasin'le sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Yılda 1.1 milyon euro kazanan ve belirli aralıklarla yönetimden zam isteyen tecrübeli oyuncunun, bu rakamlar karşılığında bir başka takıma imza atmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında.
 
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