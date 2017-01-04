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3 büyüklerden UEFA’ya başvuru

3 BÜYÜKLERDEN UEFA’YA BAŞVURU

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yöneticiler ile TFF yetkilileri, UEFA’ya başvurdu.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın finansal fair play anlaşmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar TFF ve kulüpler tarafından UEFA'ya taşındı. Hürriyet’te yer alan habere göre UEFA'yla yapılan görüşmelerde üç büyük kulüp yöneticileri ülkede döviz, 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalama eylemleri nedeniyle gelir konusunda büyük sıkıntılar meydana geldiğini, bu durum yüzünden anlaşmaların istenildiği şekilde sonuçlanmasının zor olduğunu bildirdi. UEFA da söz konusu problemleri, Mayıs ayındaki değerlendirmede dikkate alacağını söyledi. 

BAŞKAN YILDIRIM KOLLARI SIVADI  

UEFA'ya sıkıntılarını bildiren ve olumlu yanıt verilmesini bekleyen Fenerbahçe'de de Başkan Aziz Yıldırım takıma önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler, Ukraynalı Karavaev'in transferinin ardından bir sağ bek, bir orta alan oyuncusu ve Emenike satılırsa bir forvet oyuncusu transfer edecek. Şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen ancak sezon başında finansal fair play anlaşması ile eli kolu bağlanan Fenerbahçe, UEFA ile olumlu geçen görüşme sonrası çalışmalara hız verdi.

AMK Gazetesi
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