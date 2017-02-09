20'inci hafta'nın hakemleri belli oldu!

20'İNCİ HAFTA'NIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU! TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Futbol » Tff 1. Lig 09.02.2017 15:56

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar: 11 Şubat Cumartesi: 13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya 13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler 16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan 18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu 12 Şubat Pazar: 13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz 13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek 16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun 18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan 13 Şubat Pazartesi: 18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay 9