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2016’nın en iyi 11’i belli oldu !

2016’NIN EN İYİ 11’İ BELLİ OLDU !

2016 FIFA ödül töreninde yılın en iyi 11'i seçildi. Kadroda La Liga'dan 9 futbolcu yer aldı.

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İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA yılın on biri açıklandı.

FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı. Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi. 2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle:

Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)

AMK Gazetesi
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