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2016, spor dünyasını üzdü

2016, SPOR DÜNYASINI ÜZDÜ

2016 yılında bir çok spor efsanesi hayatını kaybetti...

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Spor dünyasında 2016, birçok efsane ismin yaşamını yitirdiği yıl olarak akıllarda yer etti.

Kariyerleri boyunca yakaladıkları başarılardan sonra efsane olarak  nitelendirilen ABD'li boksör Muhammed Ali, ABD'li golfçü Arnold Palmer ve  Hollandalı futbolcu Johan Cruyff, 2016 yılında hayata veda eden efsane sporcular  oldu.
 
Eski FIFA Başkanı Joao Havelange ve Dünya Kupası'nın tasarımcısı  Silvio Gazzaniga, Brezilyalı futbolcu Carlos Alberto ve İtalyan oyuncu Cesare  Maldini ile uçak kazası geçiren Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve  futbolcuları da spor dünyasının 2016'daki kayıpları arasında yer aldı.
 
Muhammed Ali
Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks  şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, solunum yollarındaki rahatsızlık  nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.
 
4 Haziran'da yaşamını yitiren Muhammed Ali'nin cenaze törenine,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Yusuf İslam, Mike Tyson ve  Will Smith gibi siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
 
Gerek sporculuğu gerek politik duruşuyla adından en çok söz ettiren  sporcular arasında bulunan Muhammed Ali, kariyeri boyunca çıktığı 61  karşılaşmanın 56'sını kazanırken, bunların 37'sini nakavtla tamamladı.
 
Eldivenlerini 39 yaşında asmasına rağmen sosyal kişiliğiyle her dönem  popülerliğini koruyan efsanevi boksör, hayatı boyunca ölümcül hastalıklara  yakalanan çocukların tedavisi gibi birçok sosyal duyarlılık gerektiren projede  yer alarak yardıma muhtaç kişilerin yanında bulundu.
 
Engelli sporcuların olimpiyatlarda yer alması için de mücadele veren  Ali, Fas ve Meksika gibi ülkelere giderek maddi yönden yardıma muhtaç insanlarla  da bizzat ilgilendi. Birleşmiş Milletler, sosyal sorumlulukları nedeniyle 1998'de  Muhammed Ali'yi "Barış Elçisi" seçti.
 
Johan Cruyff
Total futbol" ve "tiki-taka" adı verilen oyun anlayışlarını hem  futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona'da en iyi  şekilde uygulayarak efsaneleşen Johan Cruyff, 68 yaşındayken futbol dünyasında iz  bırakan bir kariyerle hayata gözlerini yumdu.
 
Uzun süre akciğer kanseri tedavisi gören ve 24 Mart'ta hayatını  kaybeden Cruyff için düzenlenen sade cenaze törenine efsane futbolcunun eşi,  çocukları ve aile yakınları katıldı.
 
Futbol dünyasından Lionel Messi, Pele, Diego Armando Maradona,  Zinedine Zidane gibi isimlerin yanı sıra birçok kulüp de Cruyff için başsağlığı  mesajı paylaştı.
 
Barcelona Kulübü, birçok kupa zaferi yaşayan, 14 numaralı formayla  özdeşleşen ve "Cruyff dönüşü" adı verilen çalımı futbol dünyasına kazandıran  Cruyff adına Camp Nou'da taziye köşesi açtı.
 
Carlos Alberto
Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanı  ve efsane futbolcu Pele'nin takım arkadaşı Carlos Alberto, 72 yaşında hayata  gözlerini yumdu.
 
Kalp krizi nedeniyle 25 Ekim'de hayatını kaybeden Carlos Alberto,  kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde Santos'ta geçirdi.
 
Jenerasyonunun en iyi defans oyuncuları arasında gösterilen Carlos  Alberto, 1970 Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta attığı  golle de hafızalara kazındı.
 
Cesare Maldini
Milan efsanesi İtalyan Cesare Maldini, 3 Nisan'da 84 yaşındayken  yaşamını yitirdi. İtalyan futboluna damga vuran diğer bir isim Paolo Maldini'nin babası  olan Cesare, Milan formasıyla 4 İtalya Ligi şampiyonluğu, bir de UEFA Şampiyonlar  Ligi zaferi yaşadı.
 
Joao Havelange
Eski FIFA Başkanı Joao Havelange, 16 Ağustos'ta yaşlılığa bağlı sağlık  sorunları nedeniyle 100 yaşındayken hayata veda etti.
 
Gençliğinde yüzme ve sutopu branşlarında olimpiyatlara katılan  Havelange, FIFA'daki 1974 ve 1998 yılları arasındaki 24 senelik başkanlık  döneminde birçok ilke imza attı.
 
Bunlardan en önemlisi FIFA Dünya Kupası'nda 16 olan ülke sayısını  32'ye çıkarması oldu. Ayrıca FIFA Kadınlar Dünya Kupası organizasyonu da  Brezilyalı futbol adamının başkanlık döneminde düzenlendi.
 
Arnold Palmer
Golfün özel kulüplerden çıkarak kitlelere yayılmasında başrol oynayan,  "Kral" lakaplı ABD'li Arnold Palmer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında  hayata veda etti.
 
Palmer, kariyerinde 7'si büyük turnuvalarda olmak üzere Amerika  Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) tarafından düzenlenen şampiyonalarda 62  zafere ulaştı.
 
ABD Başkanı Barack Obama, yıldız golfçüler Tiger Woods ve Rory McIlroy  gibi siyaset ve spor dünyasından birçok isim, 26 Eylül'de vefat eden Palmer için  taziye dileklerini paylaştı.
 
Chapecoense Futbol Takımı
Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları,  Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.
 
Sudamericana Kupası finaline giden Chapecoense takımının da içinde  bulunduğu uçak, 29 Kasım'da Kolombiya'nın Medellin kentinde dağlık araziye düştü  ve 71 kişi öldü.
 
Kazanın ardından Chapecoense, finaldeki rakibi Atletico Nacional'in  talebiyle Sudamericana Kupası'nın şampiyonu ilan edildi.
 
Turgay Şeren
Galatasaray'ın efsane kalecisi ve milli takım kaptanı Turgay Şeren, 7  Temmuz'da 84 yaşında vefat etti. 15 Mayıs 1932'de Ankara'da dünyaya gelen Şeren,  futbola İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da başladı. 18 yıllık  futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçiren Şeren, 5 kez 21 yaş altı,  46 kez de A takım olmak üzere toplam 51 milli maça çıktı. Şeren'e, 17 Haziran  1951'de deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle  sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında "Berlin Panteri" lakabı  takıldı.
 
Suat Mamat
Türk futbolunun bir başka efsane isimlerinden Suat Mamat, 85 yaşında  hayata gözlerini yumdu. Futbolculuğu döneminde Bakırköy Sümerspor ve Ankara  Demirspor formları giydikten sonra 1952'de Galatasaray'a transfer olan Suat  Mamat, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 yılda efsaneler arasına girmeyi  başardı.
 
A Milli Takım formasını 26 kez giyen Suat Mamat, Türkiye'nin Dünya  Kupası finalleri tarihindeki ilk golüne de imza attı.
 
Müzahir Sille
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Müzahir Sille, 85 yaşında  hayata veda etti. İstanbul'da, yaklaşık iki ay yoğun bakımda kalan ve kalp  yetmezliği nedeniyle 17 Mayıs'ta vefat eden Sille, 1960 Roma Olimpiyat  Oyunları'nda 62 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandı.
 
Bülent Eken
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Eken, 25 Temmuz'da 92  yaşında hayatını kaybetti.
 
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Eken, 13 kez A  Milli Takım forması giydi. İtalya'da teknik direktörlük eğitimi alan Bülent Eken,  1963 yılında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı, ayrıca Galatasaray, Karşıyaka,  Göztepe, Altay, İzmirspor, Vefa, Adanaspor, Orduspor ve Rizespor'da görev aldı.

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