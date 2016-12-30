2016 Beşiktaş'ın yılı oldu

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa 2016'da ulaşmayı başardı.



Beşiktaş, 2016'da Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda mücadele verdi. Bu yıl içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da maçlara çıkan Beşiktaş, 2016'da toplam 51 resmi karşılaşma yaptı. Bu maçlarda rakiplerine 28 kez üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



Bu yıl içinde taraftarlarına 87 kez gol sevinci yaşatan Beşiktaş, kalesinde ise 59 gol gördü.



- Şampiyonluk hasreti 2016'da bitti



Beşiktaş, Süper Lig'deki 5 yıllık şampiyonluk hasretini 2016'da sonlandırdı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezona iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 2016'da mutlu sona ulaştı ve şampiyonluk kupasını müzesine taşıdı.



Ligde 2016'da toplam 33 maça çıkan Beşiktaş, 22 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.



Süper Lig'de bu yıl içinde 62 gol atan Beşiktaş, 30 gol yedi.



- Şampiyonlar Ligi'nde önemli anlar yaşadı



Beşiktaş, 2016'daki en önemli mücadelelerden birini de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde verdi.



Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'nde grupta yer alma hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, önemli anlar yaşadı.



Grup mücadelesine iyi başlayan Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Grubundaki ilk beş maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, bu alanda Türk takımları içinde Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ele geçirdi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan ve birer galibiyetle mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Beşiktaş, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana da bu yıl içinde ulaştı.



Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı ilk galibiyetini de 2016'da aldı. Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bir ilki yaşadı.



B Grubu'ndaki ilk beş maçında önemli sonuçlara imza atan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da tarihindeki en ağır yenilgilerden birini de 2016'da Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek aldı. Son maça kadar gruptan çıkma mücadelesi veren Beşiktaş, rakibine mağlup olarak bu şansını değerlendiremedi.



- Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maça çıktı



Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu yıl içinde 11 karşılaşmaya çıktı.



Bu 11 karşılaşmada rakiplerini 5 kez yenen Beşiktaş, ayrıca 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 15 gol atan siyah-beyazlılar, 14 de gol yedi.



- Vodafone Arena'ya kavuştu



Beşiktaş, 2016'daki en önemli günlerden birini de Vodafone Arena'nın açılışıyla yaşadı.



BJK İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından inşaat çalışmaları sırasında iç saha karşılaşmalarını farklı şehirlerde ve statlarda oynamak zorunda kalan Beşiktaş, 2016'da Vodafone Arena'ya kavuştu.



Vodafone Arena, 11 Nisan 2016'da Süper Lig'deki Bursaspor maçıyla hizmete girdi. Beşiktaş 2016'da yeni stadında yaptığı resmi maçlarda yenilgi görmedi. Dolmabahçe'deki yeni yerinde yıl içinde 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



Ligde 11 maçta 9 galibiyet ile 2 beraberliği Vodafone Arena'da elde eden Beşiktaş, kupada ise iki maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bu yıl içinde rakiplerine yenilmediyse de galibiyet sevinci de yaşamadı ve 3 maçı eşitlikle tamamladı.



Beşiktaş, Vodafone Arena'da yıl içinde oynadığı tüm maçlarda gol sevinci yaşamayı bildi. 16 resmi maçta toplam 37 gol kaydeden siyah-beyazlılar, 16 gol yedi.



- Fikret Orman yeniden başkan seçildi



Beşiktaş Kulübünde yıl içinde olağan genel kurul gerçekleştirilirken, seçime tek aday olarak giren Fikret Orman üçüncü kez başkan oldu.



Fikret Orman, 4 bin 84 oyun 3 bin 658'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.



- Sosyal sorumluluk projeleriyle gündem oluşturdu



Beşiktaş, sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme geldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Arena'da Benfica ile oynanan karşılaşmada, taraftarlar dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu.



Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu da Beşiktaş'ın "Sessiz Tezahürat" projesini ödüllendirdi.



Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından siyah-beyazlı kulüp, bir başka hareketiyle dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçın tüm gelirini, terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine verme kararı aldı. Maça tüm takımların taraftarları davet edilirken, şehitler için tüm Türkiye, Vodafone Arena'da birlik oldu. Siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Bursasporlu ve diğer takımların taraftarları karşılaşmayı beraber izleyerek şehit ailelerine destek verdi.



- Unutulmaz geri dönüşlere imza attı



Siyah-beyazlı ekip, 2016'da unutulmaz geri dönüşlere de imza attı.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı derbi maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Arena'da taraftarlarının desteğiyle ikinci yarıda Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sahasında Benfica ile oynadığı maçta taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-3 beraberliği yakaladı.



Son iki resmi maçında ligde Gaziantepspor'u 1-0 ve kupada Boluspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 2016'yı mutlu bir şekilde bitirdi.