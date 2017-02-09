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20. haftanın hakemleri açıklandı

20. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: 

Yarın: 

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya 

11 Şubat Cumartesi: 

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy 

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 

12 Şubat Pazar: 

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar 

19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek 

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır 

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