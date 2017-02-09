20. haftanın hakemleri açıklandı

20. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig 09.02.2017 20:05

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya 11 Şubat Cumartesi: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk 16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy 19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 12 Şubat Pazar: 13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım 13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar 19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek 13 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır 59