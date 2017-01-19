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2 milyon Euro'nun sırrı ortaya çıktı !

2 MİLYON EURO'NUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI !

Fenerbahçe'nin sezon sonu bedavaya alabileceği Mehmet Ekici için Trabzon'a neden bonservis ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı.

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Sarı-lacivertli yönetim öncelikle bu transferin etik kurallar çerçevesinde yapıldığını tüm kamuoyuna göstermek istiyor. Bu yüzden bordo-mavili kulübü sıkıştırmak yerine karşılıklı anlaşma tercih ediliyor. Teknik Direktör Advocaat’ın milli oyuncu konusundaki ısrarı da ikinci etken olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici için Trabzonspor’un istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etmesi tartışma yarattı. Aatıf’ın takasta gitmeyi kabul etmemesinden sonra bonservis bedeli ile bu transferi bitirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde bordo-mavili kulüp ile resmi temasa geçmiş ve talep edilen rakamı vereceğini iletmişti. 
 
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe’ye bedelsiz gelmesi konusunda anlaşma sağlanan milli futbolcunun devre arasında takıma katılmasını isteyen yönetim bu yüzden belirli bir bonservis bedeli ödemeyi uygun görmüştü.
 
Önemli detaylar

Kamuoyunda futbolcunun sezon sonu serbest kalması sebebiyle önerilen bu miktar fazla bulundu hatta ciddi şekilde eleştirildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin 2 milyon euroyu ödemeye hazır olmasında önemli detaylar söz konusu... 

Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarın biraz fazla olduğu görüşünde birleşse de bu transferin etik kurallar çerçevesinde yapıldığı bu sayede vurgulanmak isteniyor. Ekici transferinde üçüncü şahıs ve kulüplerin devreye girdiğini vurguluyor. Milli futbolcu ile kulübün izniyle görüşen ve anlaşan sarı-lacivertliler bu durumu ve Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe ısrarını kullanarak Trabzonspor’u sıkıştırmak yerine, transferi karşılıklı anlaşmayla bitirmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, yüksek bonservis miktarının aşağıya çekmeye çalışmamalarını öncelikle bu nedene dayandırıyor.
 
Yetkililer diğer etkenin ise futbolcuya duydukları ihtiyaç olduğunu belirttiler. Teknik Direktör Advocaat’ın Ekici’yi takımda görmek istemesi, hatta bunu basın önünde de dile getirmesi nedeniyle Fenerbahçe sezon sonunu beklemek istemiyor.

Milliyet
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