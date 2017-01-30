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2 gol zam için yetmedi !

2 GOL ZAM İÇİN YETMEDİ !

1.2 milyon euroya oynayan Bruma’nın zam isteği karşılıksız kaldı.

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Ligin ikinci yarısında da çıkışını sürdüren ve 1.2 milyon euroluk ücretinin 2 milyon euroya çıkarılmasını isteyen Bruma'nın bu son girişimi de sonuçsuz kaldı. Akhisar Belediyespor maçında attığı 2 gol ve oynadığı başarılı futbolla göz dolduran Portekizli oyuncunun menajeri Catio Balde dün yönetimle sürpriz bir şekilde temasa geçti ve yeni bir kontrat istedi.

Ancak sarı-kırmızılı ekip, yarım sezon için herhangi bir zam yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Bruma, Galatasaray'dan 1.2 milyon euro almaya devam edecek. Gelecek sezon bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerin şubat ayından itibaren yeniden başlanması bekleniyor.
 
MUTLUYUM
Akhisar maçının ardından soruları yanıtlayan Bruma, transfer teklifleriyle ile ilgili bir soru üzerine, "Kulübüm için iyi bir teklif olursa değerlendiririz. Ama benim odaklandığım yer burası. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
 
ÜÇ MAÇTA 17 GOL
Evinde Alanya ağlarına 5 gol bırakan Cimbom, 24 Erzincan ve Akhisar'a ise 6'şar gol attı. Böylece TT Arena'da son üç maçta 17 gole ulaştı.
 
Fotomaç

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