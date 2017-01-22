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18 yaşındaki kız Bruma’yı rezil etti !

18 YAŞINDAKİ KIZ BRUMA’YI REZİL ETTİ !

Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı.

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Galatasaray’ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyayı kasıp kavuran bir diyalog ortaya çıktı. Sinem Ulusoy isimli 18 yaşında, İngilitere’de okuyan bir üniversite öğrencisi, Portekizli yıldızın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Bazı taraftarların mesajın sahte olduğunu dile getirdikten sonra, mesajın videolu halini paylaşan Ulusoy bu mesajların ardından sosyal medyada büyük hakaretlere uğradı.

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AMK Gazetesi
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