18. hafta hakemleri açıklandı

18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF'nin sitesinde duyuruldu. Süper Lig 19.01.2017 16:11

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar: 21 Ocak Cumartesi: 13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya 19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa 19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır 22 Ocak Pazar: 13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan 13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım 23 Ocak Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar: 21 Ocak Cumartesi: 13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin 13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat 15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok 22 Ocak Pazar: 13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan 13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek 16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler 18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp 23 Ocak Pazartesi: 18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay 53