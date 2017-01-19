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18. hafta hakemleri açıklandı

18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF'nin sitesinde duyuruldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

 21 Ocak Cumartesi: 

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır 

22 Ocak Pazar: 

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay

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