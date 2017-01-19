18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat
15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok
22 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
23 Ocak Pazartesi:
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay