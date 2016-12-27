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16 haftada 3 kırmızı 41 sarı kart

16 HAFTADA 3 KIRMIZI 41 SARI KART

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümü sonunda 3 kırmızı ve 41 de sarı kart gördü.

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Siyah-kırmızılı takım oyuncuları, 16 maçta 3 kırmızı ve 41 de sarı  kart gördü. Eskişehirspor'un ilk yarıdaki en çok kart gören futbolcusu 1 kırmızı  ve 5 sarı kart gören Hakan Çinemre oldu.
 
Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan Ramazan Övüç de 5 sarı kart  gördü. Kamil Ahmet Çörekçi ve Axel Meye dörder, Erkan Zengin, Bruno Mezenga ve  Tarık Çamdal üçer, Semih Şentürk, Uğur İnceman, Ruud Boffin, Kaan Kanak, Hasan  Hüseyin Acar ikişer, Hürriyet Gücer, Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz Özer, Murat  Uçar, Chico Ofoedu birer kez sarı kart gördü.
 
Hakan Çinemre'nin yanı sıra Semih Şentürk ve Aykut Akgün de birer kez  kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

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