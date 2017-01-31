14 saatte 2 maç yönetti

Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam İstanbul Vodafone Arena’da oynanan ve ev sahibi Beşiktaş’ın 5-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem olarak görev yaptı.Sabah saatlerinde uçak ile Hatay’a gelen hakem Mehmet Cem Hanoğlu, aradan 14 saat geçmeden ayağının tozuyla öğle saatlerinde İskenderun 5 Temmuz dış sahasında Karaağaçspor ile Samandağspor arasında Hatay 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmasını yönetti.

Mehmet Cem Hanoğlu, takımlar ile sahaya çıkarken, taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı.