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14 saatte 2 maç yönetti

14 SAATTE 2 MAÇ YÖNETTİ

Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam Beşiktaş maçını bugün öğlen de amatör küme maçı yönetti.

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Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam İstanbul Vodafone Arena’da oynanan ve ev sahibi Beşiktaş’ın 5-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem olarak görev yaptı.Sabah saatlerinde uçak ile Hatay’a gelen hakem Mehmet Cem Hanoğlu, aradan 14 saat geçmeden ayağının tozuyla öğle saatlerinde İskenderun 5 Temmuz dış sahasında Karaağaçspor ile Samandağspor arasında Hatay 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmasını yönetti. 

Mehmet Cem Hanoğlu, takımlar ile sahaya çıkarken, taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı.

AMK Gazetesi
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