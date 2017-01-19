12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca !

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı’nda Ergin Ataman’dan boşalan başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'nın getirildiğini açıkladı.
Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan ile A Milli Basketbol Takımı'nı birlikte yönetecek.
Ufuk Sarıca şunları söyledi:
"Bir Türk basketbol antrenörü olarak gelebileceğim en üst düzey yerdeyim. Bu görevi üstlenmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım."
"Öncelikli hedefimiz; 2017 Avrupa Şampiyonası'nda başarı. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma söz veriyorum."
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