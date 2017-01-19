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12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca !

12 DEV ADAM'IN YENİ HOCASI UFUK SARICA !

A Milli Basketbol Takımı’nda Ergin Ataman’dan boşalan başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı’nda Ergin Ataman’dan boşalan başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'nın getirildiğini açıkladı.

Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan ile A Milli Basketbol Takımı'nı birlikte yönetecek.

Ufuk Sarıca şunları söyledi:

"Bir Türk basketbol antrenörü olarak gelebileceğim en üst düzey yerdeyim. Bu görevi üstlenmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım."

"Öncelikli hedefimiz; 2017 Avrupa Şampiyonası'nda başarı. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma söz veriyorum."

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