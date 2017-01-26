100 milyon TL'lik geri dönüş !

ATINÇ: 5 MİLYON EURO

5 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e gönderilen Atınç Nukan, sezon başında takıma döndü. Bu transfer hem UEFA kritelerine uymak hem de altyapı kontenjanını doldurmak adına Beşiktaş'a fayda sağladı. Bir yıllığına kiralan Atınç için bir bedel ödenmediği gibi oyuncunun maaşının bir kısmı da Leipzig'e yıkıldı.



ERSAN: 7 MİLYON EURO



Hebei China Fortune'a giderken Beşiktaş'a 7 milyon Euro kazandıran Ersan Adem Gülüm için kiralama bedeli ödenmeyecek. 3 milyon Euro'luk maaşının 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş'tan alacak olan Ersan, kalan bölümü için yapılan uzun pazarlıklar sonrası Çin kulübüyle anlaşmaya vardı.



BA: 13 MİLYON EURO



Beşiktaş'ta Ersan Adem Gülüm'den sonra gözler Senegalli forvete çevrildi. 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya satılan Demba Ba, geri dönüş için Beşiktaş yönetimini büyük ölçüde ikna etti. Kiralama bedeli olmayan golcü futbolcunun maaş sorunu da diğer iki oyuncu gibi paylaşım yoluyla çözülecek.



ERSAN ALTI AY KARTAL



Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. Anlaşma şimdilik 6 ay olacak.



Sabah