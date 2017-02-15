1 milyar dolarlık maç !

Boks kariyerine 49’da 49 yaparak veda eden ABD'li Floyd Mayweather yapılan baskılara daha fazla dayanamadı. Uzun süreden beri UFC şampiyonluk kemeri sahibi İrlandalı Conor McGregor ile ringe çıkacağı konuşulan Mayweather sonunda bu teklifi kabul etti.

İddialara göre anlaşma netleşti ancak kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Hem televizyon yayınları, hem bilet satışı ve sponsorluklar olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık hasılatın beklendiği dev karşılaşmanın tarihi iki hafta içinde duyurulacak.

En ünlü karma dövüş organizasyonu olan UFC (Ultimate Fighting Championship) içerisinde boks, kickboks, güreş, jiu jitsu gibi bir çok disiplini barındırıyor. Profesyonel boks lisansı bulunmayan McGregor'un karşılaşmaya çıkabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu öğrenildi.