1 maça bile çıkmadan 7 transfer teklifi

Beşiktaş'ta A takımda hiçbir maça çıkamayan 19 yaşındaki futbolcuya Türkiye ve Avrupa’dan 7 kulüp teklif yaptı. Portekiz takımlarından Leixoes, Oğuzhan Aydoğan’ı kiralamak isterken 13 maçta oynatma garantisi bile verdi.
Beşiktaş Yönetimi’nin Borussia Dortmund’tan proje transfer olarak renklerine kattığı Oğuzhan Aydoğan, siyah-beyazlı kulüpte henüz şans bulamadı ama transfer teklifleri konusunda rekor kırdı! 19 yaşındaki oyuncunun 7 kulüpten teklif aldığı ortaya çıktı.
A takımda hiç bir resmi maça çıkmayan sadece U-21 maçlarında oynatılan genç yetenek için Portekiz, Almanya ve Türkiye’den bazı kulüplerin Beşiktaş’ın kapısını çalacağı dile getirildi. Resmi maçlarda süre almamasına rağmen scoutlar tarafından yakından takip edilen Oğuzhan Aydoğan için en ilginç teklif Portekiz’den geldi.
İkinci lig ekiplerinden Leixoes, Oğuzhan’a talip oldu. Ligin dibinden kurtulmak için futbolcu arayan Portekiz ekibi, Türk scout Mahmut Alpaslan ile temasa geçti. Alpaslan ise Oğuzhan Aydoğan’ı önerdi. Bu futbolcuyu kiralamak için harekete geçen Leixoes, genç oyuncuyu 13 maç oynatma garantisi de verdi.
Benfica maçımız var!
Portekiz ekibinin Oğuzhan’ı hemen istediği ve Benfica ile oynanacak kupa maçında oynatmayı istedikleri ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, Portekiz liglerinin ünlü kulüpler tarafından yakından izlenildiği için, Oğuzhan’ı bu ülkeye göndermeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Portekiz dışında Alman kulüplerinin de yakından takip ettiği siyah-beyazlı futbolcuyla, Bielefeld, Bochum ve Düsseldorf’un kiralık olarak ilgilendiği bildirildi. Türkiye’de ise Boluspor, Denizlispor ve Giresunspor’un radarından olan Oğuzhan için, yönetimin önümüzdeki günlerde bir karar vereceği belirtildi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
O kırmızı kart iptal edildi ! Slaven Bilic çileden çıkmıştı !
Kick-Box dünya şampiyonu Gökhan Saki de Reina'daydı !
Higuain dünyaya rezil oldu ! Paylaştığı fotoğraftaki detay...
Galatasaray'dan Hamit Altıntop açıklaması ! 825 bin Euro...
Tümörden kurtulan yıldız futbolcu ilk idmanına çıktı !
Oğuzhan 'F.Bahçe'de oynar mısın' sorusuna böyle yanıt verdi !
Demba Ba ihtimali Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Trabzonsporlu Kemal Onur'dan acı haber geldi !
Beşiktaş'ın yıldızı terör yüzünden ayrılmak istiyor !
Süper Lig'de büyük sürpriz ! Sergen yeniden Süper Lig'de !
Süper Lig'de 2. yarının ilk 5 hafta programı açıklandı
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e gitti ! Anlaşma tamam...
1 MAÇA BİLE ÇIKMADAN 7 TRANSFER TEKLİFİ
Oğuzhan Aydoğan, siyah-beyazlı kulüpte henüz şans bulamadı ama transfer teklifleri konusunda rekor kırdı.
Beşiktaş'ta A takımda hiçbir maça çıkamayan 19 yaşındaki futbolcuya Türkiye ve Avrupa’dan 7 kulüp teklif yaptı. Portekiz takımlarından Leixoes, Oğuzhan Aydoğan’ı kiralamak isterken 13 maçta oynatma garantisi bile verdi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS