1. Lig'de lider değişti

Zirve yarışındaki Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yendi. Evkur Yeni Malatyaspor bu skorla puanını 34 yaptı ve zirveye oturdu. Mersin İdmunyurdu ise 10 puan ile son sırada yer aldı.



7. dakikada ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Caner Arıcı’nın ara pasında topla buluşan Amutu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın üst üste çalımlarla ceza yayına yaklaşıp vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

54. dakikada Caner Arıcı’nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Amutu’nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda parmakları ile çeldi.

60. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sinan Kaloğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Amutu ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Pereira, filelere gönderdi. 2-1



Stat: Malatya İnönü



Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 40 Sezer Özmen), Yiğitcan Erdoğan, Pereira, İrfan Başaran, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Mba (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Amutu (Dk. 77 Ahmet Aras)



Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Kubbettin Tekin Oğrak, Mahmut Tekin (Dk. 83 Ahmet Bener), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya (Dk. 90+1 Mehmet Enes Sığırcı), Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Tita



Goller: Dk. 7 İrfan Başaran, Dk. 66 Pereira (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)



Sarı kartlar: Dk. 6. Gökhan Akkan, Dk. 64 Mitrovic, Dk. 80 Kubbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Dk. 47 Amutu (Evkur Yeni Malatyaspor)